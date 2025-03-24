Почему некоторые болезни возвращаются спустя века

Почему, несмотря на невероятные достижения в области медицины и здравоохранения, такие болезни, как чума или туберкулез, снова находят путь к человеческим популяциям, порой в новых, непредсказуемых формах? Ответ лежит в истории, эволюции патогенов, а также в самой природе взаимодействия человека и окружающей среды.