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🇺🇦Вот такие бронежилеты военнослужащим ВСУ поставляет коррумпированная власть Незалежной во главе с Zеленским🤡 Во время тренировок он просто рассыпался, липучки не держат.

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