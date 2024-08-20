🇺🇦Вот такие бронежилеты военнослужащим ВСУ поставляет коррумпированная власть Незалежной во главе с Zеленским🤡 Во время тренировок он просто рассыпался, липучки не держат.
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🇺🇦Вот такие бронежилеты военнослужащим ВСУ поставляет коррумпированная власть Незалежной во главе с Zеленским🤡 Во время тренировок он просто рассыпался, липучки не держат.
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