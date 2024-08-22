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Компания Samsung представила революционный игровой монитор Odyssey 3D

Недавно компания Samsung Electronics представила свою новую линейку игровых мониторов, среди которых выделяется революционная модель Odyssey 3D, позволяющая просматривать 3D-контент без специальных очков.

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