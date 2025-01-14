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Царьград

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Израильский обстрел в центре Газы: 13 жертв и более 110 тысяч пострадавших

Израильский обстрел в центре Газы: 13 жертв и более 110 тысяч пострадавших

В результате авиаудара Израиля по дому в Дейр-эль-Балах, сектор Газа, погибли 13 человек. Конфликт начался с ракетной атаки ХАМАС и ответных действий Израиля.

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