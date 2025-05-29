Суд взыскал 36 млн рублей с фигуранта дела о хищениях в челябинском транспорте

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая, ФедералПресс. Калининский районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» и экс-главного инженера МУП «Служба организации движения» Сергея Белова к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей.
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