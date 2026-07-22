Операторы ударных БПЛА уничтожили группы ротации ВСУ в Запорожской области

В Министерстве обороны рассказали, что расчёты разведывательных БПЛА группировки «Восток» выявили движение сил украинских оккупантов, которые выдвинулись между укрытиями и лесополосами к передовым позициям для проведения ротации.
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