RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Операторы ударных БПЛА уничтожили группы ротации ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА уничтожили группы ротации ВСУ в Запорожской области

В Министерстве обороны рассказали, что расчёты разведывательных БПЛА группировки «Восток» выявили движение сил украинских оккупантов, которые выдвинулись между укрытиями и лесополосами к передовым позициям для проведения ротации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии