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Татар-информ

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Источник: «Ак Барс» продлит контракты с Денисенко, Галимовым и Биляловым

Источник: «Ак Барс» продлит контракты с Денисенко, Галимовым и Биляловым

Фото: ak-bars.ru Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» близок к подписанию новых контрактов с тремя ключевыми игроками — нападающими Григорием Денисенко, Артемом Галимовым и вратарем Тимуром Биляловым.

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