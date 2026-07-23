Источник: «Ак Барс» продлит контракты с Денисенко, Галимовым и Биляловым

Фото: ak-bars.ru Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» близок к подписанию новых контрактов с тремя ключевыми игроками — нападающими Григорием Денисенко, Артемом Галимовым и вратарем Тимуром Биляловым.
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