Приморье и КНДР договорились о гуманитарном сотрудничестве

Поездка в Пхеньян приморской делегации во главе с губернатором Олегом Кожемяко стала началом договоренностей о сотрудничестве, ведь Приморье — единственный регион России, который граничит с КНДР, а значит, с него и начинается дружба с соседом.
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