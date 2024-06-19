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Парламентская комиссия России рекомендует признать ВСУ, СБУ и ГУР террористами

Парламентская комиссия России рекомендует признать ВСУ, СБУ и ГУР террористами

Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре и ФСБ инициировать процесс признания ВСУ, СБУ и ГУР Украины террористическими организациями.

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