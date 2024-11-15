В Госдуме объяснили, почему подорожало сливочное масло и кто в этом виноват

Сегодня у фермера, вырастившего телку молочной породы, остается один путь – сдать ее на мясокомбинат Возникшие проблемы с маслом можно было спрогнозировать, потому что нехватка сырья на маслокомбинатах наметилась давно.
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