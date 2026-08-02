В Минобороны раскрыли новые данные о подвигах десантников на СВО

Российские десантники 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов, а также высоко оценил «умелые и решительные действия» десантников в зоне СВО.
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