Осень неизменно приносит с собой не только похолодание и короткий световой день, но и особенное природное богатство — яркие плоды, которые веками служат человеку и пищей, и лекарством.
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