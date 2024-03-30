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Почему «Русь слиняла в два дня…»?

Почему «Русь слиняла в два дня…»?

Книга митрополита Тихона (Шевкунова) о российской катастрофе февраля 1917 года Владимир Малышев    Все мы помним, какой бурный резонанс вызвал в обществе вышедший в 2008 году на телеканале «Россия» замечательный документально-публицистический фильм архимандрита (ныне митрополита) Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.

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Комментарии
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Александр Попов
А вот бывший товарищ Батт пошёл дальше, он утверждает что февральской революции вообще не было, её большевики придумали.
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13 час.
Сергей
Памятник Шевкунову рядом с Солжи ниценым в обнимку соорудить.
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Сплошное лицемерие от русофобов
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12 час.

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