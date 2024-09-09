Кеннеди-младший: США делают все для того, чтобы навязать РФ и КНР войну

Экс-кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующее правительство государства, отметив, что оно делает всё возможное, чтобы развязать кровопролитный конфликт.
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