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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» стала фаворитом в борьбе за Родри. «Реал» – 2-й у букмекеров, 20% – испанец останется в «Сити»

Родри может перейти в «Барселону». 6 августа стало известно, что каталонский клуб провел переговоры с агентами 30-летнего хавбека об условиях потенциального трансфера из «Ман Сити».

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