Украинская блогерша Владислава Роговенко задержана в американском штате Флорида за избиение ее бойфренда Алекса, сообщает издание «Фокус».
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