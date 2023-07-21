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В популярной стране начинается паника: туристические курорты превращаются в города-призраки «В Европе апокалипсис, мы живём в кошмаре!» — такие заявления по поводу адской жары прозвучали со стороны местных властей популярной у туристов Греции.