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В популярной стране начинается паника: туристические курорты превращаются в города-призраки

В популярной стране начинается паника: туристические курорты превращаются в города-призраки «В Европе апокалипсис, мы живём в кошмаре!» — такие заявления по поводу адской жары прозвучали со стороны местных властей популярной у туристов Греции.

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