Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по иску регионального управления автодорог к АО «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга, с которого требуют 308,4 млн рублей неосновательного обогащения и 2,08 млн рублей процентов.