Корейский скульптор создаёт реалистичные фигурки героев кино

Южнокорейский скульптор YJ создаёт настолько реалистичные фигурки актёров и киногероев, что становится немного тревожно — на месте ли головы их обладателей, которые автор работ так вальяжно держит в руках? .
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