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«Хизбалла»: Среда станет «днём гнева» против Израиля

«Хизбалла»: Среда станет «днём гнева» против Израиля

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта продолжает обостряться. Однако не менее напряженной может оказаться и обстановка на ливано-израильской границе в случае полномасштабного столкновения Израиля с шиитским движением «Хизбалла».

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