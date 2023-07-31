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«Валенсия» попросит фанатов не есть семечки на «Месталье». Остатки привлекают крыс, а шум от уборки трибун раздражает жителей района

Как передает Marca, клуб призывает фанатов не употреблять семена подсолнечника, поскольку это ведет к формированию антисанитарных условий.

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