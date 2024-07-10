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Россия ополчилась против иностранцев

Россия ополчилась против иностранцев

Мигрантская жара: хроника преступлений последних дней Видно гостеприимная жара в России для теплолюбивых жителей Средней Азии действует довольно холодно.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
гарант совсем плохой? деменция накрыла? шило на мыло менять...😱
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12 час.
Светлана Коваленкова
Когда этому придет КОНЕЦ!!!!!!?
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11 час.
Лидия
Им можно всё, попробуй призвать на их убийство, ответить нашими такими же действиями, тебя тут же привлекут и посадят как экстримиста , потому что мы безответные, с нами можно поступать как угодно и никто не поможет. Хорошо помню как на нас полиция за подачу заявления о краже грозила завести уголовное дело за дачу ложных показаний. Пришлось срочно забирать заявление и уже никогда в жизни не обращаться в полицию. Пока наши верхи радуются победам на внешнем контуре, не пропустить бы им внутренний котёл, подходящий судя по отзывам в комментариях к точке кипения.
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11 час.

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