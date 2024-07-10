Россия ополчилась против иностранцев

Лидия

Им можно всё, попробуй призвать на их убийство, ответить нашими такими же действиями, тебя тут же привлекут и посадят как экстримиста , потому что мы безответные, с нами можно поступать как угодно и никто не поможет. Хорошо помню как на нас полиция за подачу заявления о краже грозила завести уголовное дело за дачу ложных показаний. Пришлось срочно забирать заявление и уже никогда в жизни не обращаться в полицию. Пока наши верхи радуются победам на внешнем контуре, не пропустить бы им внутренний котёл, подходящий судя по отзывам в комментариях к точке кипения.