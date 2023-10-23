Марочко: российские войска за неделю отбили 61 атаку ВСУ на трёх участках фронта

Российские военные за одну неделю отбили 61 атаку украинской армии на южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях проведения специальной военной операции, сообщил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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