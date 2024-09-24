Суд приговорил члена «Айдара» к лишению свободы

УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Курской области пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона «Айдар»* Дмитрия Кистиона.
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