Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо критически высказался о Коноре Макгрегоре.

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