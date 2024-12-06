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Закон, порядок, государство

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Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота отметил 85-ю годовщину со дня образования

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота отметил 85-ю годовщину со дня образования

В честь годовщины в Доме офицеров флота состоялся юбилейный концерт творческого коллектива. Поздравил самый возрастной творческий коллектив Приморья командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

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