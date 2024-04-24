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Петербургский дневник

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Овечкин прокомментировал свою ошибку, которая привела к поражению в плей-офф от «Рейнджерс»

Овечкин прокомментировал свою ошибку, которая привела к поражению в плей-офф от «Рейнджерс»

Счет в серии стал 0-2 в пользу Нью-Йорка Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил свою ошибку, которая во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» привела к тому, что соперники сумели забросить победную шайбу.

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