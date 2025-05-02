CNN: Путин мог изменить цели России в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин якобы мог изменить цели Москвы в украинском конфликте. С таким утверждением 1 мая с выступил американский телеканал CNN со ссылкой на источники из западных разведывательных структур.
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