Дачный уклон: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

Съедутся 70% вместе и там опять будет город, но уже с собаками, скотом и т.д. покоя не будет никому. Кто "съезжался" подтвердит!

Аудрюс

Выдумки все это!Почти любой горожанин только мечтает, но ни когда не переедет в деревню... Я свой благоустроенный,со всеми удобствами дом в трех уровнях, общей площадью 350 кв.м уже третий год пытаюсь на двушку в городе... Дом добротный, кирпичный, с утеплителем внутри стенки. Тёплый туалет, ванна, баня, огород, пруд с карасями... Тех кто интересуются немало, а вот как до дела....