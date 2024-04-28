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Дачный уклон: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

Дачный уклон: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

В стране растет спрос на индивидуальное жилищное строительство      Большинство россиян, проживающих в квартирах (71%), хотели бы переехать в загородный дом.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Съедутся 70% вместе и там опять будет город, но уже с собаками, скотом и т.д. покоя не будет никому. Кто &quot;съезжался&quot; подтвердит!
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14 час.
Аудрюс
Выдумки все это!Почти любой горожанин только мечтает, но ни когда не переедет в деревню... Я свой благоустроенный,со всеми удобствами дом в трех уровнях, общей площадью 350 кв.м уже третий год пытаюсь на двушку в городе... Дом добротный, кирпичный, с утеплителем внутри стенки. Тёплый туалет, ванна,  баня, огород, пруд с карасями... Тех кто интересуются немало,  а вот как до дела....
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12 час.

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