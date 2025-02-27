На фоне заявлений Трампа в Канаде переименовали американо в канадиано

Канадский бизнес негативно отреагировал на территориальные притязания американского соседа. Так, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа присоединить Канаду в качестве 51-го штата бизнесмены переименовали кофе американо в канадиано.
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