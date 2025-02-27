Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Если война и мобилизация не коснётся конкретного хохла, то тогда, все, как один (аж, 100%), проголосуют за войну с "р...Готовы ли украинц...
  • С С
    Хохла проще убить, чем выбить из его головы всякую мечту. Это не истребимо. Надо сократить окраину до минимума, чтобы...Новый посол Зелен...
  • Георгийюра Гончар
    Ну , если приглядеться ,в России года с 85 творится то же самое!!От "гениального" посыла -НАДО ВАЛИТЬ , до "всенародн...Готовы ли украинц...

На фоне заявлений Трампа в Канаде переименовали американо в канадиано

На фоне заявлений Трампа в Канаде переименовали американо в канадиано

Канадский бизнес негативно отреагировал на территориальные притязания американского соседа. Так, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа присоединить Канаду в качестве 51-го штата бизнесмены переименовали кофе американо в канадиано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх