Ригидность в психологии: почему некоторые люди такие упрямые?

Ригидность в психологии — термин обозначающий свойство личности, которое характеризуется неспособностью признать свою неправоту, изменить поведение, согласиться с доводами оппонента и отказаться от своих, даже очевидно ошибочных, убеждений.
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