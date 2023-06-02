Жителям России посоветовали держать сбережения в рублевых вкладах

Россиянам следует держать свои накопления в рублевых вкладах, учитывая высокие процентные ставки. Такое мнение высказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, передает «Лента.
Россиянам следует держать свои накопления в рублевых вкладах, учитывая высокие процентные ставки. Такое мнение высказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, передает «Лента.
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