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Жителям России посоветовали держать сбережения в рублевых вкладах

Жителям России посоветовали держать сбережения в рублевых вкладах

Россиянам следует держать свои накопления в рублевых вкладах, учитывая высокие процентные ставки. Такое мнение высказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, передает «Лента.

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