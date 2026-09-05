Клаксон
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Клаксон

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В России сменился самый популярный пикап

В России сменился самый популярный пикап

Китайская марка Foton впервые стала лидером рынка новых пикапов в нашей стране. По данным агентства АВТОСТАТ, в июле 2026 года в РФ было реализовано 2 158 новых пикапов.

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