Первый фильм о прошлом Земли, созданный нейросетью. Каким ИИ видит мир 500 млн лет назад

Генеративные нейросети сегодня способны воссоздать любой запрос. Один из энтузиастов попросил искусственный интеллект показать в естественной среде обитания животных, которых вы никогда не увидите в природе.
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