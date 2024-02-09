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TRENDYMEN

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Первый фильм о прошлом Земли, созданный нейросетью. Каким ИИ видит мир 500 млн лет назад

Первый фильм о прошлом Земли, созданный нейросетью. Каким ИИ видит мир 500 млн лет назад

Генеративные нейросети сегодня способны воссоздать любой запрос. Один из энтузиастов попросил искусственный интеллект показать в естественной среде обитания животных, которых вы никогда не увидите в природе.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ЭТО НЕ ИИнтеллект...ЭТО ШИЗИК...
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19 час.
Бендер Задунайский
Похоже интузиаст отсылая запрос ИИ был накуренный куриным пометом .
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14 час.

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