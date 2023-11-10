Скончался знаменитый американский астронавт Фрэнк Борман в возрасте 95 лет

Астронавт Фрэнк Борман, который был командиром космического корабля "Аполлон-8" во время первого пилотируемого облета Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США (NASA).
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