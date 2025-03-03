Увидеть Лондон и умереть. Почему итоги саммита в Британии убийственны для Зеленского?

После скандала в Белом Доме Владимир Зеленский спешно вылетел в Лондон, чтобы доложить своим кураторам об успехе операции в Овальном кабинете в результате которой Украина выскользнула из «минеральной сделки», а США отвлеклись от темы мирных переговоров с Россией.
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