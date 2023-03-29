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«Ну а что еще делать?» Тюкавин — о возможном переходе России в Азию

«Ну а что еще делать?» Тюкавин — о возможном переходе России в Азию

Константин Тюкавин дал понять, что будет не против перехода российского футбола в Азию. Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился мыслями о возможном переходе РФС в Азию.

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