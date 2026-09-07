Бойцы "Центра" атакой 25 дронов уничтожили колонну ВСУ под Днепропетровском

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе боевой работы с задействованием свыше двух десятков БПЛА уничтожили колонну автомобильной техники и живой силы ВСУ на днепропетровском направлении.
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