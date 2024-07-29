Как выбрать, каким видом спорта заниматься

Узнаем у эксперта, на что стоит обратить внимание при выборе той или иной активности.фото: freepik.com--> Независимо от того, ищете ли вы весёлое и полезное времяпрепровождение или хотите нарастить мышечную массу и увеличить физическую активность в своей повседневной жизни, правильный выбор вида спорта может принести много пользы для психического и физического здоровья.