Алаудинов сообщил о панике среди подразделений ВСУ в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что российская сторона фиксирует панику в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.
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