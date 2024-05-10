Жители Поморья возложили венки к монументам Великой Отечественной войны

Еловые венки, перетянутые бордовыми лентами, возложили к монументам павших соотечественников участники организации «Императорское Православное Палестинское общество», члены Российского исторического общества, преподаватели САФУ.
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