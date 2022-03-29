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Объявлены результаты всероссийского конкурса «Zа нами правда!»

Объявлены результаты всероссийского конкурса «Zа нами правда!»

Патриотические работы принесли абонемент ivi, «Кинопоиска HD», Premier, VK Музыки, «Яндекс.Музыки» и других сервисов следующим россиянам: Ирина Данилова, Тамбовская область; Евгений Донец, Московская область; Сергей Кавин, Ивановская область; Андрей Кораблин, Рязанская область; Яна Лебедева, Кемеровская область; Дмитрий Парфёнов, Тамбовская область; Дарья Пирогова, Тульская область; Ирина Саниева, Республика Башкортостан; Максим Свириденко, Брянская область; Галина Шадрина, Курганская область.

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