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Сергей Шубенков дебютировал в шоу "Титаны" и прошел первое испытание

Сергей Шубенков дебютировал в шоу "Титаны" и прошел первое испытание

Легкоатлет Сергей Шубенков дебютировал в новом сезоне шоу "Титаны" (16+) на ТНТ. Спортсмен из Алтайского края смог пройти первое испытание, поднявшись вверх по платформе под углом в 30 градусов.

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