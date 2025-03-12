В минувшем году МВД России реализован комплекс мер по контролю за иностранными работниками и их работодателями

«В 2024 году МВД России реализован комплекс правовых и организационных мер, целью которых являлось обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства иностранными работниками и их работодателями.
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