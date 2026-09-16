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Вечерний Новосибирск

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Это катастрофа: главный тренер «Сибири» высказался о поражении от «Нефтехимика»

Это катастрофа: главный тренер «Сибири» высказался о поражении от «Нефтехимика»

16 сентября новосибирские хоккеисты провели очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашнем льду «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик».

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