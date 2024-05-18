Голкипер ЦСКА Шайхутдинов заявил, что у него тряслись колени в матче с "Зенитом"

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов, который заменил Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским "Зенитом", поделился впечатлениями от дебюта за основную команду армейского клуба.
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