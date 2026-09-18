«Сразу или потом — избежать нельзя»: Хазин рассказал о ловушке для олигархов из России, навостривших лыжи на Запад

Российские миллионеры и миллиардеры напрасно надеются на спокойную жизнь в западных странах. Там их ждет ловушка с жесткими требованиями, утверждает экономист Михаил Хазин.
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Так и что хочет Хазин? Чтоб это ворьё в России осталось? Что он за их жизнь за бугром так переживает?
Олигархи - это ТЕ, КТО ВОВРЕМЯ НАВОРОВАЛ ПРИ РАЗВАЛЕ СССР?!! Так про них все давно и всем известно!!