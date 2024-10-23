Первый российский противоопухолевый препарат прошел клинические испытания

Первый российский противоопухолевый препарат на основе генно-модифицированного онколитического вируса успешно прошел первую фазу клинических исследований, о чем РИА Новости сообщили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
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