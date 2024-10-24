Не стал отменять концерт в «Крокусе» из-за кончины жены, а спустя два года нашел сыну мачеху: жизнь Ярослава Сумишевского после гибели супруги

Секрет успеха Ярослава Сумишевского в уникальном голосе, несомненном таланте, невероятном профессионализме и искренней любви к своим многочисленным поклонникам.
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