Захарова прокомментировала заявления Кирби о Зеленском

США не глядя предают своих союзников в вопросах поддержки. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале во вторник, 5 марта.
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